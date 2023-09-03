Новинки заметно подорожают, зато предложат лучшие камеры на рынке.

В сеть слили конфигурации, цвета и европейские цены Google Pixel 8 и 8 Pro. Флагманы Google еще не показали, но пользователи уже знают, сколько устройства будут стоить.

Как сообщают источники, базовый Pixel 8 обойдется минимум в 710 евро или 870 евро с учетом НДС – существенно больше в сравнении с предшественником. В этом комплекте устройство будет иметь 128 Гбайт встроенной памяти.

В случае с Pixel 8 Pro ситуация еще хуже, поскольку версии на 128 ГБ приписывают цену в €1235 (с учетом налогов), на 256 ГБ – €1300, а на 512 ГБ – €1460. Для сравнения, Pixel 7 стартовал в Европе с 649 евро, а Pixel 7 Pro – с 899 евро.

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Каким будет Google Pixel 8

Pixel 8: 6,2-дюймовый OLED-дисплей, 120 Гц, чипсет Tensor G3, 8 ГБ памяти, двойная камера (50+12 Мп), батарея 4485 мАч;

Pixel 8 Pro: OLED-дисплей 6,7", 120 Гц, чипсет Tensor G3 + Titan, 12 ГБ памяти, тройная камера (50+64+48 Мп), батарея 4950 мАч, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Покупатели также смогут выбрать из цветов Hazel (ореховый), Obsidian (темно-серый), Rose (розовый), Mint (мятный).

Презентация Made by Google, на которой представят линейку Pixel 8, состоится 4 октября. Там же покажут новое поколение смарт-часов Pixel Watch.

А уже 12 сентября состоится сентябрьский ивент Apple, на котором представят новенькие айфоны. Как уже известно, замена Lightning на разъем USB-C станет одним из ключевых нововведений в iPhone 15. Также ожидается появление Ultra-версии с титановым корпусом и камерой-перископом.

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