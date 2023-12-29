Ожидается, что с выходом новой iOS Apple разрешит своим пользователям устанавливать приложения в обход App Store, прямо как на Android.

Источники Bloomberg говорили, что новая iOS принесет самое большое за последние годы обновление, получив крупные функциональные и визуальные улучшения. Согласно новому отчету MacRumors, в iOS 18 будет действительно на что посмотреть.

Журналисты составили список функций, которые появятся на iPhone в 2024 году. Некоторые из них выйдут в рамках обновлений iOS 17, но большая часть ожидается с релизом новой версии операционной системы осенью.

Защита от кражи : эта функция привнесет дополнительный уровень безопасности в случае, если кто-то украл ваш iPhone, а также получил пароль устройства.

: эта функция привнесет дополнительный уровень безопасности в случае, если кто-то украл ваш iPhone, а также получил пароль устройства. Совместные плейлисты Apple Music: подписчики "яблочного" музыкального сервиса получат возможность создавать совместные плейлисты, позволяя нескольким пользователям добавлять, изменять порядок и удалять песни.

подписчики "яблочного" музыкального сервиса получат возможность создавать совместные плейлисты, позволяя нескольким пользователям добавлять, изменять порядок и удалять песни. AirPlay на телевизорах в гостиничных номерах : iPhone смогут сканировать QR-коды в гостиничных номерах и моментально подключаться к телевизору с помощью AirPlay, чтобы транслировать по беспроводу видео, фотографии и музыку.

: iPhone смогут сканировать QR-коды в гостиничных номерах и моментально подключаться к телевизору с помощью AirPlay, чтобы транслировать по беспроводу видео, фотографии и музыку. Установка приложений в обход App Store: владельцы iOS-устройств смогут покупать и скачивать приложения напрямую с сайтов разработчиков, как это работает на Android. Но эта функция, скорее всего, будет доступна только жителям стран ЕС.

владельцы iOS-устройств смогут покупать и скачивать приложения напрямую с сайтов разработчиков, как это работает на Android. Но эта функция, скорее всего, будет доступна только жителям стран ЕС. CarPlay нового поколения: первые авто с поддержкой обновленной технологии будут анонсированы в 2024 году. Эта система предложит более глубокую интеграцию с приборной панелью и климат-контролем, поддержку нескольких дисплеев на приборной панели, специальное приложение FM-радио, виджеты и многое другое.

первые авто с поддержкой обновленной технологии будут анонсированы в 2024 году. Эта система предложит более глубокую интеграцию с приборной панелью и климат-контролем, поддержку нескольких дисплеев на приборной панели, специальное приложение FM-радио, виджеты и многое другое. Поддержка RCS: ранее Apple пообещала внедрить в iPhone поддержку RCS, начиная со "следующего года", что, вероятно, будет функцией iOS 18.

ранее Apple пообещала внедрить в iPhone поддержку RCS, начиная со "следующего года", что, вероятно, будет функцией iOS 18. Умная Siri: Аpple работает над собственным ChatGPT для Siri. Пока что яблочный ассистент способен генерировать ответы и реплики на основе шаблонов, а не при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.

Если говорить об iOS 18, то основной акцент в ней в целом будет сделан на функциях на базе искусственного интеллекта. Среди прочего, упоминаются умные предложения ответов в iMessage и генеративные плейлисты в Apple Music.

Видео дня

Отмечается, что iOS 18 станет первым крупным обновлением с 2020 года, когда вышла iOS 14 с поддержкой виджетов на главном экране. Значительная часть новых "фишек" будет задействована в линейке iPhone 16, а предыдущие модели получат только некоторые из новых возможностей.

2024 год обещает стать знаковым для Apple, поскольку компания впервые за много лет запустит совершенно новую линейку продуктов. Вместе с тем купертиновцы кардинально обновят свои планшеты и порадуют фанатов Apple Watch. УНИАН рассказывал о пяти гаджетах, которые мы больше всего ждем от Apple в 2024 году.

Также собрали в одну заметку все, что уже известно об iPhone 16. В отличие от iPhone 15, в новом поколении измениться должно почти все, от размеров экрана до появления искусственного интеллекта.

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