2024-й обещает стать знаковым для Apple, поскольку компания впервые за много лет запустит совершенно новую линейку продуктов.

2024 год обещает стать знаковым для Apple, поскольку компания впервые с 2015 года запустит новую линейку продуктов, на которую не повлиял Стив Джобс. Вместе с тем купертиновцы кардинально обновят свои планшеты и порадуют фанатов Apple Watch.

Популярный портал MacRumors выбрал пять самых ожидаемых гаджетов Apple, которые уже фактически подтверждены к выходу в 2024 году. Мы тоже их ждем.

AirPods 4 – осень

В 2024 году нас ждет серьезный апгрейд базовых Airpods. Наушники выйдут в двух версиях: та, что подороже, получит функцию активного "шумодава", как у AirPods Pro и динамик в зарядном кейсе для поиска через "Локатор". Для тех, кто желает сэкономить, выпустят бюджетный вариант без этих фишек.

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По данным инсайдеров, AirPods 4 будет иметь обновленный дизайн с короткой ножкой и зарядным чехлом USB-C. Конструкционно они останутся вкладышами – сменные амбушюры все еще эксклюзив для "прошек".

OLED iPad Pro – весна

В 2023 году Apple не выпустила ни одного iPad Pro – впервые в истории линейки. Поэтому в следующем году компания серьезно обновит свои самые топовые планшеты. Одним из главных нововведений станет переход на OLED-дисплеи.

По сравнению с актуальными iPad Pro с экранами mini-LED, OLED обеспечивает более глубокий черный цвет, лучшую контрастность, HDR и энергоэффективность.

OLED iPad Pro выйдет в версиях на 11 и 13 дюймов. При этом, по данным некоторых инсайдеров, существующую линейку дополнит 14,1 дюймовая модель – и это будет самый большой планшет в истории Apple.

Apple Watch X – осень

У Apple Watch в 2024 году случится юбилей. В честь этого, скорее всего, Apple представит Apple Watch X, которые получат много новых крутых функций – и владельцы текущих часов наверняка захотят обновиться.

Главной фишкой устройства станет возможность измерения артериального давления для обнаружения гипертонии. Ожидается, что это будет важный релиз для Apple, поскольку амбиции компании в области здравоохранения набирают обороты.

iPhone 16 – осень

В отличие от текущего поколения, в следующих айфонах измениться должно почти все, от размеров экрана до присутствия искусственного интеллекта.

Особое внимание Apple уделит базовым iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Компания пересмотрела стратегию и теперь будет оснащать новейшими процессорами все модели iPhone. Также они получат ключевые нововведения, которые были ограничены моделями iPhone 15 Pro, в частности кнопку "Действие".

Другие слухи о iPhone 16 включают 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, еще одну кнопку на корпусе и новые аккумуляторы.

Vision Pro – начало 2024

Это гарнитура смешанной реальности, совершенно новый гаджет компании: в Apple верят, что со временем она заменит и смартфон, и компьютер. Девайс разрабатывался больше 7 лет и стал первым продуктом, на который не повлиял Стив Джобс.

Vision Pro не будет похож ни на одну другую гарнитуру на рынке, поскольку Apple использует микро-светодиодные дисплеи сверхвысокого разрешения с функцией отслеживания рук и глаз для управления. На нем можно смотреть фильмы, общаться и работать.

Изначально Apple Vision Pro будет запущен в США по цене $3500, а позднее в 2024 году – и в других странах мира.

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