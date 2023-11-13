Большая часть изменений будет посвящена искусственному интеллекту, пишет Bloomberg.

Следующее поколение программного обеспечения Apple – іOS 18 и другие ОС, которые выйдут осенью 2024 года – станет "амбициозным и убедительным" обновлением, получив крупные функциональные и визуальные улучшения. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Apple.

Цель компании – доставить в iOS 18 "важные новые функции и дизайн", а также повысить производительность и безопасность платформы. Ранее на этой неделе Apple приостановила разработку новых функций для iOS 18, поскольку качество первоначальных версий не достигло должного уровня, пишет Bloomberg.

Что появится в iOS 18, пока не раскрывается, но есть информация, что большая часть изменений будет посвящена искусственному интеллекту. Среди прочего, упоминаются умные предложения ответов в iMessage и генеративные плейлисты в Apple Music. А Siri в iOS 18 станет намного умнее.

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Отмечается, что iOS 18 станет первым крупным обновлением с 2020 года, когда вышла iOS 14 с поддержкой виджетов на главном экране. Значительная часть новых "фишек" будет задействована в линейке iPhone 16, а предыдущие модели получат только некоторые из новых возможностей.

Каким будет iPhone 16: слухи от проверенных инсайдеров

По ранним утечкам, iPhone 2024 должны получиться очень интересными. Apple наконец-то переведет всю линейку Айфонов на 120-герцовые дисплеи и будет оснащать новыми процессорами все модели iPhone, а не только Pro. Также в iPhone 16 появится еще одна кнопка, которая якобы будет отвечать за спуск затвора камеры.

При этом ожидается, что iPhone 16 может сильно подорожать по сравнению с iPhone 15. Несмотря на увеличение затрат на производство, Apple в этом году не повышала цены ни на одну из своих моделей iPhone и фактически сама "заплатила за апгрейд". Поэтому в 2024 компании придется пересмотреть прайс-лист.

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