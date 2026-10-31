Оперативная память должна быть в дата-центрах, а не в домашних ПК, – глава OpenAI

По словам Альтмана, дефицит памяти на мировом рынке требует максимально полной загрузки облачной инфраструктуры.

Глава OpenAI Сэм Альтман считает, что пользователи нерационально используют мировые запасы оперативной памяти, устанавливая большие объемы DRAM в персональные ПК. Мол, в условиях дефицита ее эффективнее направлять в дата-центры, где одна и та же вычислительная инфраструктура может обслуживать множество пользователей.

Об этом Альтман заявил в подкасте Cheeky Pint. В разговоре с основателем Stripe Джоном Коллисоном он затронул дефицит памяти на мировом рынке и усомнился в экономической целесообразности запуска ИИ-моделей непосредственно на пользовательских ПК.

Альтман обратил внимание на то, что многие владельцы компьютеров держат в них значительные объемы оперативной памяти, которая используется лишь 5 процентов времени. При этом каждый, несмотря на кризис памяти, хочет иметь мощный ПК, способный запускать ИИ-модели локально. С точки зрения распределения ограниченных мировых ресурсов это "довольно ужасно".

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Вместо этого, по мнению руководителя OpenAI, было бы разумно передать все имеющиеся мощности и прилагающиеся к ним данные ИИ-корпорациям, которые лучше смогут ими распорядиться. Однако интуиция большинства людей почему-то подсказывает им обратное, отметил Альтман.

Заявление главы OpenAI прозвучало на фоне крупнейшего дефицита памяти. Компании, развивающие искусственный интеллект, массово скупают DRAM и высокопроизводительную память HBM для своих дата-центров. Чипмейкеры отдают приоритет более маржинальным заказам со стороны операторов облачной инфраструктуры, из-за чего производители потребительской электроники вынуждены нести повышенные расходы.

В частности, Apple уже повысила цены на некоторые модели Mac и iPad на фоне удорожания компонентов, а аналитики говорят о конце эпохи дешевых ПК и смартфонов. Таким образом, растущий спрос со стороны ИИ-индустрии влияет не только на рынок серверного оборудования, но и на стоимость устройств для обычных пользователей.

Ожидается, что вызванный развитием ИИ-индустрии дефицит памяти сохранится вплоть до 2030 года. Это означает, что в ближайшие годы рассчитывать на снижение цен на компьютерные комплектующие вряд ли стоит.

На фоне продолжающегося дефицита памяти NVIDIA снова повышает цены на свои видеокарты – это уже третье повышение цен с начала года. На этот раз стоимость графических ускорителей вырастет на 20–30%

По оценке аналитиков, к концу 2026 года многие бренды либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Так, некогда популярные произвожители ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

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