Глава OpenAI рассказал, чем миру придется пожертвовать ради преимуществ ИИ

Альтман признал, что негативные последствия, такие как хакерские атаки или мошенничества, неизбежны, но они не должны становиться причиной замедления прогресса.

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил, что общество должно быть готово мириться с некоторыми негативными последствиями развития искусственного интеллекта ради пользы технологии и возможности людей самостоятельно ей распоряжаться. Об этом он рассказал в интервью POLITICO.

По словам Альтмана, между OpenAI и Anthropic сохраняется принципиальная разница во взглядах на регулирование ИИ. Последняя призывает затормозить развитие новых ИИ-моделей, "пока технология не вышла из-под контроля и не стала опасной для людей".

Глава OpenAI заявил, что не согласился бы ограничить доступ к ИИ в обмен на гарантии отсутствия крупных взломов, злоупотреблений, мошенничества и других негативных последствий, которые неизбежны при массовом распространении таких систем. Он уверен, что ИИ принесет людям на порядки больше пользы, чем вреда. При этом "катастрофические риски", в том числе серьезную потерю контроля над ИИ, он назвал "неприемлемыми"

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Альтман также не считает приемлемым вариант, при котором самые мощные ИИ-модели будут доступны только одной лаборатории, которая будет решать, кто и как сможет ими пользоваться. Он назвал такой компромисс "совершенно неприемлемым" и заявил о приверженности более мягкому регуляторному подходу.

В сентябре Альтман поддержал призыв главы Anthropic замедлить развитие ИИ, чтобы сохранить контроль над технологией. Глава OpenAI тогда сообщил, что компания также намерена внедрить проверку безопасности со стороны сторонних экспертов, предоставляя им доступ наравне с сотрудниками.

28 сентября стало известно, что OpenAI приостановила обучение новейших моделей на фоне непредсказуемых действий ИИ-агентов. Только за последнюю неделю стало известно, что они взломали сайт одного из ведомств Австралии и атаковали порталы госведомств США. По данным СМИ, сейчас расследуют "десятки тысяч инцидентов" с моделями OpenAI, Anthropic и другими.

В начале сентября OpenAI выпустила свою самую мощную модель GPT-6 Astra, которая максимально приблизила ИИ к человеческому уровню. "Все, что вы можете сделать на компьютере, Astra может сделать за вас быстрее", говорят авторы.

УНИАН рассказывал, что ошибка ИИ едва не привела к войне между США и Китаем весной 2026 года. Аналитик Пентагона слишком доверился выводам нейросети при анализе данных.

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