Nvidia представила самые дешевые видеокарты в новой линейке RTX 50 (фото)

RTX 5060 Ti в вариантах на 8 ГБ и 16 ГБ поступит в продажу уже завтра.

Компания NVIDIA официально представила видеокарты GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti. На сегодня это самые доступные ускорители в новой серии RTX 50.

Официально подтверждено, что старшая Ti-модель будет продаваться в двух версиях: 8 ГБ и 16 ГБ памяти. Младшая выйдет только с 8 ГБ. Новинки, как и более дорогие модели RTX 50, поддерживают технологию масштабирования DLSS 4 с новым генератором кадров.

Характеристики RTX 5060:

Архитектура Blackwell, чип GB206-250, 3840 ядер CUDA;

Базовая частота — 2,2 ГГц, в разгоне — 2,4 ГГц

8 ГБ памяти GDDR7, 128-битная шина;

Скорость памяти — 28 Гбит/с. пропускная способность — 448 ГБ/с;

TGP — 150 Вт.

Характеристики RTX 5060 Ti:

Архитектура Blackwell, чип GB206-300, 4608 ядер CUDA;

Базовая частота — 2,4 ГГц, в разгоне — 2,5 ГГц;

8 ГБ и 16 ГБ памяти GDDR7, 128-битная шина;

Скорость памяти — 28 Гбит/с. пропускная способность — 448 ГБ/с;

TGP — 180 Вт.

В первых синтетических тестах RTX 5060 Ti оказалась на 13-14% быстрее RTX 4060 Ti. Полноценные обзоры видеокарты появятся в ближайшие часы.

Видео дня

GeForce RTX 5060 оценили в 299 долларов (~12 500 грн). Она появится в продаже в мае. RTX 5060 Ti выйдет уже 16 апреля за 379 (~15 600 грн) и 429 долларов (~17 700 грн) за 8 ГБ и 16 ГБ. Как и сообщали инсайдеры, цены ниже, чем были у RTX 4060 Ti на старте.

Согласно данным СМИ, производитель также работает над GeForce RTX 5050, которая будет единственной моделью 50-й серии с памятью прошлого поколения GDDR6. Сроки ее релиза пока неизвестны, ожидаемая цена – 250 долларов.

Меж тем AMD готовит к выпуску недорогую Radeon RX 9060 XT. Как и RTX 5060 Ti, она выйдет в двух версиях – с 8 и 16 ГБ памяти на борту, но будет стоить дешевле.

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