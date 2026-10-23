Президент Румынии сделал важное предупреждение о планах РФ

Он утверждает, что члены НАТО пришли к выводу о необходимости лучшей подготовки.

Россия стремится к эскалации войны в Украине, а не к ее прекращению. Такое заявление сделал президент Румынии Никушор Дан в эфире Bloomberg.

По его мнению, на это указывает на растущее число провокаций со стороны Кремля внутри Европейского союза.

"Русские пытаются обострить ситуацию, спровоцировать все европейские страны. Нам не нужно ввязываться в этот процесс эскалации", - заявил Дан.

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Он утверждает, что члены НАТО пришли к выводу о необходимости лучшей подготовки, "чтобы ответить на эту провокацию и сохранять спокойствие".

Отмечается, что хотя румынский лидер надеется, что президенту США Дональду Трампу удастся выступить посредником в сделке между двумя сторонами, он не считает, что Россия готова к миру.

По его словам, государства ЕС, включая Румынию, стремятся к деэскалации, одновременно готовясь к гибридным атакам со стороны Москвы, включая вторжения беспилотников, кибератаки и дезинформацию.

"Мы хотим сохранять спокойствие и сбивать беспилотники, которые вторгаются на нашу территорию и в наши территориальные воды", - сказал Дан.

Переговоры по Украине

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что американский лидер Дональд Трамп продолжает работать над прекращением войны России против Украины.

По его мнению, переговорный процесс продвигается медленнее, чем хотелось бы. Первоочередной задачей Витакер назвал остановить гибель людей, добиться прекращения огня, а затем договориться об окончательном урегулировании и мирном соглашении.

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