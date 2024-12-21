Магазин случайно выслал покупателю новую видеокарту Intel за месяц до официального релиза

Немецкий ритейлер по ошибке осчастливил покупателя новенькой Intel Arc B570.

Немецкий ритейлер случайно отправил одному из участников форума PC Games Hardware видеокарту Intel Arc B570 раньше официального релиза, который намечен на январь. Напомним, что Arc B570 - это упрощённая версия B580, имеющая 10 ГБ видеопамяти.

Владелец карты установил драйверы вручную через диспетчер устройств Windows, игнорируя ошибки. После перезагрузки система распознала карту как Arc B580 с 10 ГБ VRAM и 15 Xe-ядер, хотя по спецификациям у B570 их должно быть 18. Несмотря на нестандартный процесс установки, никаких ошибок или сбоев работы обнаружено не было.

Тесты показали, что видеокарта потребляет всего 10 Вт в режиме простоя с запущенным браузером Firefox. В играх, таких как World of Warcraft Classic и Deus Ex, видеокарта показала стабильную работу, хотя производительность не измерялась.

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Arc B570 позиционируется как бюджетное решение в сегменте видеокарт и по предварительным оценкам будет сопоставима по производительности с RX 6600 XT или Arc A770, но при этом предложит обновлённую архитектуру и поддержку таких технологий, как XeSS Frame Generation. Цена на момент релиза составит 219 долларов, что делает её интересным вариантом для тех, кто ищет доступное решение для игр.

Старшая модель Arc B580 сейчас в дефиците, но Intel обещает очень скоро наладить стабильные поставки.

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