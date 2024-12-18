Уже скоро Intel Arc 580 должна стать доступнее.

Неожиданно, но Intel выпустила Arc B580, отличную видеокарту для бюджетного гейминга, и её уже не купить, ритейлеры распродали все запасы. Игроки, которые за последние годы натерпелись от дефицита железа, забили тревогу, но Intel намерена исправить проблему с поставками в кратчайшее время.

Об этом заявил специалист по связи с общественностью Марк Энтони Рамирез изданию The Verge. По его словам, каждую неделю Intel будет присылать продавцам партию Intel Arc B580, а в дальнейшем будет работать с партнёрами, чтобы наладить стабильные поставки видеокарт:

"Спрос на видеокарты Arc B580 высок, и многие розничные продавцы уже распродали свои первоначальные запасы. Мы ожидаем еженедельного пополнения запасов графических карт Intel Arc B580 Limited Edition и работаем с партнерами, чтобы обеспечить постоянное наличие вариантов на рынке."

В крупнейших магазинах железа Newegg, B&H и Amazon Arc B580 сейчас не достать, всё распродано. До Украины новинка ещё не добралась, но сейчас ожидаются поставки от вендоров ASRock, Maxsun и Sparkle.

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