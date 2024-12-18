Однако что это - остаётся загадкой.

В сеть утекла ещё одна важная информация о видеокартах Nvidia серии RTX 50. Компания впервые будет использовать технологию некоего "нейронного рендеринга".

Издание The Verge заметило, что в пресс-релизе производителя видеокарт Inno3D указано, что на выставке CES 2025, на которой и анонсируют серию RTX 50, покажут новые фичи, связанные с искусственным интеллектом, среди которых улучшения в RT, DLSS, а также некий нейронный рендеринг, который должен стать революционной технологией для отображения картинки на экране.

Также другой производитель видеокарт, Zotac, случайно слил, что на CES 2025 Nvidia собирается показать сразу пять видеокарт RTX 50: топовые RTX 5090 и 5080, предтоп RTX 5070 и её улучшенную версию RTX 5070 TI, а также вариант RTX 5090D специально для китайского рынка. Ожидается, что более бюджетные варианты RTX 5060 TI и RTX 5060 как обычно представят через полгода-год после флагманов.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что RTX 4090 резко подорожала после остановки производства и на фоне новостей об анонсе RTX 5090. Средняя цена видеокарты уже превысила 100 тысяч гривен.

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