В браузере уже в седьмой раз за этот год обнаружили критическую уязвимость.

Поисковый гигант Google выпустил срочное обновление для своего браузера Google Chrome, которое устраняет уязвимость нулевого дня, используемую в атаках.

Это уже седьмая уязвимость нулевого дня Google Chrome за этот год, передает Bleeping Computer.

Отмечается, что уязвимости CVE-2022-3723 присвоили самый высокий уровень опасности. Она представляет собой баг в движке Chrome V8 Javascript, который обнаружили аналитики Avast. Компания не предоставила точные детали уязвимости из соображений безопасности – это дает пользователям Chrome достаточно времени для обновления своих браузеров.

Видео дня

Обновить Google Chrome можно через Настройки — О Chrome. Браузер должен обновиться до версии 107.0.5304.87/88 на Windows, Linux и "маке". Пользователям Edge, Brave, Opera и других браузеров, работающих на движке Chromium, также советуют проверить обновления программы.

Chrome скоро перестанет поддерживать Windows 7 и 8.1

Google собирается прекратить совместимость своего фирменного браузера с устаревшими операционными системами Windows 7 и 8.1 с релизом версии Chrome v110. Предварительно она выйдет 7 февраля 2023 года.

К слову, старые версии браузера по-прежнему продолжат работать на компьютерах с "семеркой" и "восьмеркой", но обновлений они получать больше не будут, в том числе связанные с безопасностью.

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