Да и для пользователей со стажем тут наверняка найдется кое-что любопытное.

Одним из главным преимуществ "гугловского" браузера Chrome перед конкурентами является возможность повысить его функциональность и удобство использования с помощью самых разных расширений.

В данной заметке собрана пятерка расширений, которые облегчат вашу жизнь и сэкономят время. Да и для пользователей со стажем тут наверняка найдется кое-что любопытное.

Альтернативный менеджер загрузок

Хоть браузер и регулярно получает обновления, делающие его более удобным, стандартный менеджер загрузок все так же недотягивает до конкурентов. Уже все свыклись, что попытка просмотреть скачанные фото или приложения требует открытия отдельной вкладки, которая вдобавок совершенно неюзабельная.

Видео дня

Chrono Download Manager – отличная альтернатива, которая есть на рынке расширений. Щелкнув на значок, расположенный в верхнем правом углу, пользователи получают аккуратное и информативное окно со всеми их загрузками.

Тест скорости соединения

Speedtest позволяет быстро проверить скорость интернет-соединения. Также доступна информация о качестве подключения в используемой сети, которая особенно пригодится перед отправкой крупного вложения, чтобы быть уверенным в том, что на выходе не выскочит ошибка и придется загружать сначала.

Автоматическое согласие на сбор данных

Простенькое расширение I don't care about cookies за вас нажимает кнопку подтверждения согласия во всплывающих окнах на сбор данных. Это экономит немного времени и в первую очередь пригодится тем, кто только начал знакомство с Google Chrome.

Масштаб картинок при наведении

Если замучило нажимать на каждую картинку, чтобы увидеть ее в полном размере, то поможет Hover Zoom+. С этим дополнением при наведении курсора на картинку вы будете ее видеть в полном размере. Проще говоря, никаких кликов, никаких открытий новых страниц.

Возможность отложить страницу

Tab Snooze поможет решить проблему "слишком много вкладок". Принцип работы прост – данное расширение позволяет отложить на некоторое время любую из уже открытых вкладок. Когда заданное время истечет, страница автоматически откроется снова.

Ранее УНИАН рассказывал, как отключить сохранение истории поиска в Chrome. Впрочем, данный процесс сгодится для любого браузера на базе Chromium (Edge, Brave Browser и т.п.).

Также мы писали о мобильном браузере CENO, который активно набирает популярность среди пользователей. Казалось бы, очередной заурядный браузер-клон, а на деле – довольно интересный и самобытный представитель.

Вас также могут заинтересовать новости: