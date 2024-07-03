Аппарат оснащен разогнанным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, также у него при себе батарея на 6500 мАч.

В Китае представили самый мощный Android-смартфон на рынке. Компания Nubia не просто опередила своих конкурентов, но и установила довольно доступный ценник на топовый девайс, пишет Phone Arena.

Red Magic 9S Pro получил разогнанный до 3,4 ГГц чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который способен выбить в AnTuTu почти 2,4 млн очков. За охлаждение процессора и основных компонентов отвечает продвинутая система ICE 13.5 Magic с турбиной, ОЗУ – LPDDR5X. ПЗУ – UFS 4.0.

Помимо рекордной производительности, Red Magic 9S Pro будет превосходит другие флагманы с точки зрения автономности. Аппарат оснащается аккумулятором на 6500 мАч с поддержкой 80-ваттной зарядки. Камера здесь представлена основной 50 Мп (Samsung S5KGN5, OIS), сверхширокоугольной 50 Мп (Samsung S5KJN1) и макро 2 Мп (GalaxyCore GC02M1).

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Также гаджет получил 6,8-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 2480×1116 пикселей и поддержкой обновления 120 Гц. Яркость достигает 1600 нит. ЩИМ – 2160 Гц. Фронтальная камера на 16 Мп (сенсор – OmniVision OV16E1Q) установлена под экраном.

Из прочих особенностей: мощный вибромотор, стереодинамики, Wi-Fi 7, NFC, плоский корпус без выступающей камеры и RedMagic OS с ИИ-фишками. Китайскую версию Red Magic 9S Pro оценили в 4799 юаней (~660 долларов), позже он доберется до Европы.

Таким образом, Red Magic 9S Pro перенял эстафету у Asus ROG Phone 8, который считался самым мощным Android-смартфонов в мире. Он тоже работает на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 3, но в тестах AnTuTu набирает 2,13 миллиона баллов.

А в октябре начнут выходить первые смартфоны с Snapdragon 8 Gen 4. В Qualcomm говорят, что новое поколение будет заметно мощнее актуального, но в то же время есть сведения, что стоимость чипа будет рекордным что непосредственно повлияет на цены. Подорожание затронет Xiaomi 15, Galaxy S25, OnePlus 13 и другие топовые флагманы.

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