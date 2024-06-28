Помимо топовой производительности, Red Magic 9S Pro будет превосходит другие флагманские телефоны с точки зрения автономности.

Официальная премьера флагманского смартфона Red Magic 9S Pro состоится уже 3 июля. Еще до премьеры аппарат отметилился в популярном бенчмарке AnTuTu, установив новый рекордный уровень производительности в мобильном сегменте.

Тесты показали, что Red Magic 9S Pro набирает 2 369 542 балла – это рекорд за всю историю существования AnTuTu. Для сравнения, самый топовый смартфон Apple, iPhone 15 Pro Max, в похожем тесте набирает не больше 1,64 млн балла.

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Как отмечается, этот результат стал возможен благодаря разогнанному чипсету Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version (LV), который во время теста работал на частоте до 3,4 ГГц. У обычной модели максимальная частота основного ядра ​​Cortex-X4 не превышает 3,3 ГГц.

Также смартфон оснастили активной системой охлаждения с турбиной, эффективно рассеивающей тепло, 24 ГБ ОЗУ LPDDR5X и накопителем на 1 ТБ UFS 4.0. А еще устройство будет превосходит другие флагманские телефоны с точки зрения автономности: батарея, судя по официальным постерам, будет на 6500 мАч.

Red Magic – это линейка геймерских гаджетов от Nubia, суббренда популярной китайской компании ZTE. За сколько Red Magic 9S Pro собираются продавать, и доберется ли он до Европы, неизвестно.

Пока что рекорд производительности принадлежит Vivo X100s с процессором Dimensity 9300 Plus, но он эксклюзив Китая. Среди тех смартфонов, которые доступны на глобальном рынке, самым мощным считается ROG Phone 8 Pro. Оба они в тестах AnTuTu набирают около 2.1 млн баллов.

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