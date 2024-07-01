Первые три места занимают устройства Asus, Oppo и iQOO.

Самый известный бенчмарк для мобильных устройств, AnTuTu, обновил рейтинг самых мощных смартфонов с Android среди доступных на рынке. В рейтинге за июнь произошли существенные изменения – смена лидера и не только.

Лидером оказался Asus ROG Phone 8 Pro. Он работает на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и в тестах AnTuTu набирает свыше 2,13 миллиона баллов. Специалисты уверяют, что троттлинга здесь нет даже под серьезной нагрузкой – это заслуга продвинутой системы охлаждения.

На второй позиции среди самых мощных оказался Oppo Find X7, который долгое время возглавлял рейтинг, на третьей – iQOO Neo S9 Pro. Далее расположились модели Red Magic 9 Pro+, серия vivo X100, iQOO 12, OnePlus 12 и Oppo Find X7 Ultra. Как видно, в рейтинге нет ни одной модели Samsung или Xiaomi.

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Интересно отметить, что все модели из топ-3 построены на разных чипсетах. У ROG Phone 8 Pro это Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, у Oppo Find X7 – MediaTek Dimsnity 9300, а у iQOO Neo S9 Pro более свежая Dimsnity 9300+. В целом же в рейтинге шесть моделей на SoC Qualcomm и четыре на SoC MediaTek.

Также AnTuTu назвал чемпионов производительности среди Android-гаджетов среднего класса. Лидер топа – OnePlus Ace 3V. Он стал первым смартфоном с чипом Snapdragon 7+ Gen 3, который примерно на уровне Snapdragon 8 Gen 2. За ним идут Realme GT Neo6 SE и Redmi K70E.

К слову, ROG Phone 8 Pro не только самый мощный смартфон на сегодня, но и самый "живучий". Тесты показали, что устройство Asus способно протянуть на одном заряде при активном использовании почти 19 часов, а быстрая зарядка на 65 Вт заполнит батарею с 0 до 100% за 50 минут.

Меж тем новый смартфон из Китая признан самым мощным в мире еще до официального выхода. Помимо топовой производительности, Red Magic 9S Pro будет превосходит другие флагманы с точки зрения автономности.

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