Первые устройства с Snapdragon 8 Gen 4 на борту начнут появляться уже в октябре.

Корпорация Qualcomm уже подтвердила, что ее флагманский чипcет Snapdragon 8 Gen 4 следующего поколения будет выпущен в октябре, и ожидается, что в 2025 году он станет главным процессором для самых топовых Android-устройств. Но вам не придется ждать до следующего года, чтобы увидеть первый смартфон с этим процессор.

Надежный инсайдер под ником Digital Chat Station подтвердил, что Xiaomi 15 станет первым смартфоном на базе Snapdragon 8 Gen 4. Китайский бренд сохраняет эксклюзивные права на первый запуск устройств со свежим Snapdragon на борту. После нее этим правом могут воспользоваться OnePlus и iQOO.

Уже подтверждено, что Snapdragon 8 Gen 4 дебютирует в октябре этого года, а значит октябрьский запуск Xiaomi 15 не должен быть сюрпризом. Правда, сначала они будут представлены для Китая и лишь в 2025 последуют глобальные релизы. Именно так и произошло с Xiaomi 14, который вышел в Европе в феврале 2024 года.

Видео дня

В Qualcomm говорят, что следующее поколение Snapdragon будет оснащено специальными ядрами ЦП Oryon для "невероятно мощных и эффективных устройств". В свою очередь, есть сведения, что стоимость чипа будет рекордной, что непосредственно повлияет на цены. Подорожание затронет Xiaomi 15, Galaxy S25, OnePlus 13 и другие топовые флагманы.

Что касается Xiaomi 15, то недавняя утечка раскрыла крупный апдейт камеры. Смартфоны по-прежнему будут оснащены тройной камерой по 50 Мп каждая, но они будут разными в основной камере и телеобъективе,

iPhone 16 тоже могут сильно подорожать

С линейкой iPhone 15 Apple побила свои рекорды по стоимости производства смартфонов и это с большой долей вероятности скажется на ценах будущей линейки iPhone 16, говорят аналитики.

Тем более, что в этом году ожидается крупный апгрейд 16 Pro-моделей. Они вырастут в размерах, получат рекордно тонкие рамки, камеры обновят, а дисплей сможет похвастаться повышенной яркостью и антибилковым покрытием.

Вас также могут заинтересовать новости: