Apple подтвердила новую презентацию: ожидается MacBook Pro с сенсорным экраном

Ожидается, что в этот день Apple также представит следующее поколение iPad mini и iMac с чипом M6.

Apple подтвердила, что проведет новую презентацию на следующей неделе. Презентация пройдет 28 октября в 20:00 по киевскому времени под слоганом "Pro and Tell". Будут ли событие транслировать для публики, неизвестно.

Главным анонсом, по слухам, станет обновленный MacBook Pro, который впервые за пять лет получит полностью переработанный дизайн. Ноутбук станет заметно легче, хотя его толщина изменится незначительно. Кроме того, Apple планирует избавиться от крупного выреза в верхней части экрана в пользу небольшого отверстия для камеры.

Еще одним важным нововведением станет OLED-дисплей с поддержкой сенсорного управления. Такая панель позволит взаимодействовать с macOS не только с помощью клавиатуры и трекпада, но и касаясь экрана. При этом какого-то существенного прироста производительности ждать не стоит: новые MacBook Pro получат уже знакомые процессоры M5 Pro и M5 Max.

Видео дня

Помимо флагманских ноутбуков, компания может обновить и более доступные устройства. Базовый 14-дюймовый MacBook Pro, который сохранит нынешний дизайн, получит процессор M6. Аналогичный чип ожидается и в обновленном моноблоке iMac.

Ожидается, что в этот день Apple также представит следующее поколение компактного планшета iPad mini. По слухам, устройство получит более современный процессор и OLED-дисплей. Но частота обновления экрана, скорее всего, останется на уровне 60 Гц.

Напомним, на прошлой неделе компания Apple представила свой первый хаб HomeView для управления умным домом, новую приставку Apple TV 4K с чипсетом A19 и колонку HomePod mini 2

Ранее появилась информация о планах Apple на радикальный редизайн iPhone в 2027 году. Компания экспериментирует с безрамочным экраном, загнутым сразу по четырем сторонам. За счет этого передняя панель смартфона должна выглядеть как единый кусок стекла.

Вас также могут заинтересовать новости: