Каким получился iPhone 18 Pro: достоинства и недостатки топового флагмана Apple

Владельцам iPhone 16 Pro и более новых моделей спешить с обновлением нет необходимости, отмечают обзорщики.

Авторитетное издание GSMArena протестировало новый iPhone 18 Pro и отметила, что Apple не стала радикально менять проверенную формулу флагмана. По сравнению с iPhone 17 Pro улучшений не так много, но аппарат по-прежнему сочетает высокую производительность, хорошие камеры и относительно компактный корпус.

Наиболее заметные изменения коснулись камеры. Apple добавила возможность вручную управлять диафрагмой, выдержкой, балансом белого и экспозицией непосредственно в стандартном приложении. Это делает iPhone 18 Pro особенно интересным для тех, кто хочет не просто снимать в автоматическом режиме, а самостоятельно контролировать результат.

Основная камера по-прежнему отлично справляется как при дневном свете, так и в темноте, а фотографии с двукратным увеличением редакция отдельно отмечает за высокое качество. Телефотообъектив также позволяет получать качественные снимки с увеличением, тогда как сверхширокоугольная камера пригодится для пейзажей и групповых кадров.

Видео дня

За производительность отвечает новый 2-нанометровый процессор Apple A20 Pro, а охлаждает смартфон испарительная камера с увеличенным объемом и большей площадью поверхности. Аппарат выпускается в нескольких версиях, оснащенных 12 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителем емкостью от 256 ГБ до 2 ТБ.

При этом дизайн практически не изменился. iPhone 18 Pro получил знакомый корпус и 6,3-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц. Вес девайса составляет 211 г, поэтому назвать его легким даже при относительно компактном экране все же нельзя. Одновременно Apple сохранила защиту IP68 и сделала ставку на привычную конструкцию вместо масштабного внешнего обновления.

Есть улучшения и в других характеристиках. Телефон поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и USB-C с передачей данных на скорости до 10 Гбит/с. К тому же появилась возможность более быстрой проводной зарядки: от 0% до 100% за 55 минут.

При этом iPhone 18 Pro стал дороже предшественника: стартовая цена в США составляет $1200 и 1450 евро в Европе. В GSMArena считают, что владельцам iPhone 16 Pro и новее спешить с обновлением нет необходимости – даже iPhone 15 Pro для многих по-прежнему остается актуальным.

В то же время новый смартфон предлагает лучшую автономность, более быструю зарядку и более громкие динамики. Среди компактных конкурентов обозреватели выделяют Samsung Galaxy S26, Google Pixel 11 Pro и Xiaomi 17. При этом Android-модели стоят дешевле и способны конкурировать с iPhone по качеству фотографий.

В итоговой оценке GSMArena называет iPhone 18 Pro сбалансированным компактным флагманом с качественным экраном, высокой производительностью, продолжительной работой без подзарядки и хорошими камерами. Особенно редакцию впечатлил новый процессор, который обеспечил заметный прирост производительности относительно предыдущего поколения.

Главными недостатками назвали большой для компактного смартфона вес, высокую цену и малое количество улучшений по сравнению с прошлогодней моделью. В итоге iPhone 18 Pro выглядит скорее как тщательная доработка уже знакомой формулы, чем как принципиально новое поколение.

Ранее в сети появилась информация о планах Apple на радикальный редизайн iPhone в 2027 году. Компания экспериментирует с безрамочным экраном, загнутым сразу по четырем сторонам. За счет этого передняя панель смартфона должна выглядеть как единый кусок стекла.

Этой осенью главным анонсом от Apple стал первый складной iPhone с гибким экраном. Стоимость устройства начинается с $1999 (примерно 90 000 грн) за модель с 256 ГБ встроенной памяти.

Вас также могут заинтересовать новости: