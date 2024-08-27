В список попали устройства от OnePlus, Samsung, Motorola и Google.

Если вы в поисках своего первого смартфона или апгрейда старого, но бюджет ограничен, редакторы портала CNET назвали четыре заслуживающих внимания телефона, цена которых не превышает 300 долларов или 12 000 в грн.

В список попали модели от OnePlus, Samsung, Motorola и Google. Каждый смартфон обладает набором характеристик, ориентированных на разные потребности пользователей.

Motorola Moto G Power (2024) – практически идеальный бюджетник до $300. Он предлагает беспроводную зарядку, экран с высокой частотой обновления 120 Гц и отделку из "веганской кожи".

– практически идеальный бюджетник до $300. Он предлагает беспроводную зарядку, экран с высокой частотой обновления 120 Гц и отделку из "веганской кожи". Добавьте сюда камеру, которая выдает сочные фотографии при хорошем освещении, оптимальный процессор и водонепроницаемый корпус, и вы получите телефон, которым просто приятно пользоваться, не перегружая себя ненужными наворотами.

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Samsung Galaxy A25 5G – лучший недорогой смартфон для длительного использования. Производитель обещает четыре года основных обновлений ОС Android и 5 лет патчей безопасности. Учитывая что он вышел в декабре 2023 года, он еще не скоро потеряет актуальность.

– лучший недорогой смартфон для длительного использования. Производитель обещает четыре года основных обновлений ОС Android и 5 лет патчей безопасности. Учитывая что он вышел в декабре 2023 года, он еще не скоро потеряет актуальность. Galaxy A25 5G может предложить многое в других отношениях, включая сочный 120-герцовый AMOLED-экран на 6.5 дюйма с разрешением 1080р и громкие два динамика для музыки. Огорчает лишь немного устаревший процессор и корпус из пластика.

OnePlus Nord N30 5G – лучший для быстрой зарядки. От комплектного ЗУ смартфон полностью заряжается за 45 минут, тогда как большинству других телефонов в этом ценовом классе для этого требуется от 90 минут до двух часов

– лучший для быстрой зарядки. От комплектного ЗУ смартфон полностью заряжается за 45 минут, тогда как большинству других телефонов в этом ценовом классе для этого требуется от 90 минут до двух часов Кроме того, телефон получил мощный процессор Snapdragon 695, которого хватит для запуска большинства игр, большой 6,72-дюймовый экран 1080p с частотой обновления 120 Гц и 108-мегапиксельный основной сенсор.

Google Pixel 6A – самый выгодный смартфон. Хитовый "Пиксель", который вышел еще в мае 2022 года, сегодня можно урвать за $300, что делает его легкой рекомендацией в бюджетном сегменте.

– самый выгодный смартфон. Хитовый "Пиксель", который вышел еще в мае 2022 года, сегодня можно урвать за $300, что делает его легкой рекомендацией в бюджетном сегменте. Хоть это далеко не самый технически продвинутый Андроид, он все еще остается отличным выбором благодаря компактным габаритам, крутым камерам, которые в "слепых" тестах обходят топовые iPhone, и эксклюзивным функциям Pixel.

Свежий опрос показал, какими смартфонами пользователи Android и iPhone довольны больше всего. Если в мире андроид лидирующие места занимают складные модели, то поклонники Apple отдают предпочтение раритетным компактным Айфонам.

А если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, специалисты AnTuTu публиковали рейтинг самых производительных Android-устройств. Первые три места занимают смартфоны Nubia, OnePlus и Xiaomi.

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