Они оба вышли в 2020 году и продолжают сохранять актуальность, несмотря на выход более "навороченных" моделей.

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu, вслед за Android, опубликовали рейтинг смартфонов и планшетов от Apple, пользователи которых больше всего довольны их приобретением.

Если смотреть только на смартфоны, то лидером симпатий пользователей стал iPhone 12 mini, который получил 95.95% восторженных отзывов. Несмотря на то, что он провалился в продажах и фактически похоронил серию Mini, в 2024 году пользователи ценят компактные размеры, красочный 5,4-дюймовый OLED-экран, мощный чип и отличные камеры.

На втором месте в рейтинге самых лучших смартфонов расположился iPhone SE второго поколения – 95% положительных реакций. Это оптимальное решение для тех, кто нуждается в мощном среднебюджетном устройстве, но все еще считает дизайн старых iPhone гармоничным.

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Стоит отметить, что данные модели не в первый раз становятся лидерами симпатий пользователей Apple, что говорит об их хорошем функционале и актуальности, несмотря на выход еще в 2020 году.

Безусловным же лидером стал iPad Pro 2 с 10,5-дюймовым экраном, который получил 96,63% положительных отзывов. Это планшет 2017 года, за которым следуют iPad Air 4 (96,49%) и новенький iPad Pro 11 (96,33%) с чипом M4.

Новый iPhone Mini мы уже вряд ли когда-то увидим, а вот на весну 2025 года Apple, если инсайдеры верны, запланировала презентацию нового iPhone SE. Бюджетный айфон выйдет в дизайне iPhone 14, то есть получит 6,1-дюймовый экран, а ценник будет дешевле $500.

А меж тем до релиза новых смартфонов Apple осталось чуть больше месяца. Ранее инсайдер раскрыл все характеристики и цены iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

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