Первые три места занимают смартфоны Nubia, OnePlus и Xiaomi.

Известный китайский бенчмарк AnTuTu определил самые производительные смартфоны на базе Android среди всех доступных на рынке. В рейтинге за июль произошли существенные изменения – смена всей тройки лидеров.

Сегодня самое мощное "железо" предлагает Red Magic 9S Pro+. Он работает на разогнанном до 3,4 ГГц процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и тестах AnTuTu набирает более 2,18 млн. баллов. Специалисты уверяют, что троттлинга у него нет даже под серьезной нагрузкой – это заслуга продвинутой системы охлаждения ICE 13.5 Magic.

На второй позиции среди самых мощных оказался OnePlus Ace 3 Pro, а вот третье место досталось Redmi K70 Ultra. Он, к слову, набирает аж 2,3 млн баллов в бенчмарке Antutu, что на бумаге делает его самым мощным смартфоном. Но дело в том, что в AnTuTu учитываются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитываются результаты не менее 1000 тестов.

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Далее в списке следуют модели Asus ROG Phone 8 Pro, iQOO Neo9S Pro, Vivo X100 Ultra, iQOO Neo9S Pro+, iQOO Neo9 Pro, Vivo X100 Pro и Vivo X100. В целом, рейтинг разделился ровно пополам: пять моделей с Qualcomm, пять – на MediaTek.

Будучи смартфонами, ориентированными на производительность, все они без проблем запускают ресурсоемкие приложения и видеоигры на максимальных настройках графики и оснащены продвинутой системой охлаждения, а запаса производительности у каждого из них хватит по меньше мере на пять лет, заключили эксперты.

Добавим, что помимо рекордной производительности, Red Magic 9S Pro также превосходит другие флагманы с точки зрения автономности. Он оснащается внушительной батареей емкостью 6500 мАч с поддержкой 80-ватной зарядки. То есть, на полную зарядку уходит около 40 минут.

А в октябре начнут выходить первые смартфоны с Snapdragon 8 Gen 4. В Qualcomm говорят, что новое поколение будет в разы мощнее актуального, но в то же время есть информация, что стоимость процессора будет рекордным и это непосредственно повлияет на цены. Подорожание затронет Xiaomi 15, Galaxy S25, OnePlus 13 и другие топовые флагманы.

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