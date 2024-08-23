Эти доступные устройства предлагают отличную производительность, хорошую батарею, а также защиту от воды.

Популярное издание о техно Android Central в преддверии 1 сентября выпустило материал с подборкой лучших телефонов Android для студентов/школьников. Эти гаджеты предлагают отличную производительность, хорошую батарею, а также защиту от воды и пыли.

Топ состоит в основном из доступных аппаратов, поскольку у многих учащихся нет денег, чтобы позволить себе самый последний iPhone или Android-флагман. Например, самый "дорогой" смартфон в подборке обойдется дешевле $500.

Google Pixel 8a – лучший в целом. У телефона есть все, что нужно: топовая оптика, оптимальное железо и солидная автономность, а стоит он при этом относительно недорого. А обновляться он будет вплоть до 2030 года, когда выйдет Android 20.

– лучший в целом. У телефона есть все, что нужно: топовая оптика, оптимальное железо и солидная автономность, а стоит он при этом относительно недорого. А обновляться он будет вплоть до 2030 года, когда выйдет Android 20. Samsung Galaxy A35 – лучшее соотношение цены и качества. При ценнике дешевле $350 смартфон предлагает оптимальную основную и фронтальную камеры, плавный 120-герцовый дисплей, а также имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67.

– лучшее соотношение цены и качества. При ценнике дешевле $350 смартфон предлагает оптимальную основную и фронтальную камеры, плавный 120-герцовый дисплей, а также имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67. Samsung Galaxy A25 – лучшая батарея. Автономность гаджета обеспечивает аккумулятор 5000 мАч – он с легкостью "живет" полный рабочий день без подзарядки. Кроме того, все в порядке с фотовозможностями – решает качественная тройная камера на 50+8+2 Мп с оптической стабилизацией на главном модуле.

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OnePlus 12R – лучшая производительность. За нее отвечает экс-флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, то есть с запуском требовательных игр проблем не возникнет даже спустя пару лет.

– лучшая производительность. За нее отвечает экс-флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, то есть с запуском требовательных игр проблем не возникнет даже спустя пару лет. OnePlus Nord N30 – самый дешевый вариант. При ограниченном бюджете вы получаете длительный срок службы батареи, большой 6,72- дюймовый дисплей с частотой 120 Гц и 108-мегапиксельный основной сенсор: все то, что люди ищут в бюджетнике.

– самый дешевый вариант. При ограниченном бюджете вы получаете длительный срок службы батареи, большой 6,72- дюймовый дисплей с частотой 120 Гц и 108-мегапиксельный основной сенсор: все то, что люди ищут в бюджетнике. Moto G Stylus (2024) – лучший для заметок. Обновленная модель получила беспроводную зарядку и обновленный экран, сохранив при этом основную фишку – встроенный стилус. Такой сейчас можно найти только в топовых Samsung Galaxy Ultra.

Ранее эксперты выбрали 5 самых сбалансированных смартфонов на рынке. Лучшим в целом назвали OnePlus Nord 4, который довольно значительно отличается от других девайсов производителя, да и конкурентов в своем сегменте.

А если вы из тех пользователей, для которых скорость зарядки смартфона один из его главных аспектов, то эксперты составили рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой. В отличие от айфонов, Android-девайсы уже давно ушли вперед по мощности зарядки, причем это не обязательно должен быть флагман.

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