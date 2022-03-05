Кроме эфирного вещания получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины объяснила, что делать, если оккупанты отключили украинское эфирное вещание.

Как отмечают в Telegram-канале Госспецсвязи, кроме эфирного вещания получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами.

В частности, доступ можно получить на спутнике. Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к вещанию бесплатный. Чтобы смотреть телевидение, нужен спутниковый ресивер и спутниковая антенна.

Также он есть на Youtube. Большинство украинских каналов имеют собственные каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице на Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысока, выберите в настройках видео разрешение ниже (три точки в верхней части видео - качество - 360р или 480р - этого будет достаточно).

Кроме того, есть доступ на ОТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы.

"Кроме того, слушайте украинское радиовещание в интернет-радио: radioplayer.ua", - добавили в Госспецсвязи.

Вас также могут заинтересовать новости: