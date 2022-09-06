Вместе с тем это первый за долгое время смартфон компании на чистом Android.

Компания Xiaomi представила новый ультрабюджетный смартфон Redmi A1. На сегодня это самый доступный смартфон в ассортименте китайского техгиганта.

Также новинка примечательна тем, что это первый за долгое время смартфон Xiaomi на чистом Android 12 без фирменной оболочки MIUI.

Что касается характеристик, то у смартфона установлен 6,52-дюймовый IPS-экран с разрешением 1600 × 720 пикселей и частотой обновления экрана 60 Гц. Под "капотом" – процессор MediaTek Helio A22 с графикой PowerVR GE8320, дополненный 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. За питание отвечает батарея на 5000 мАч с зарядкой 10 Вт.

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Внешний вид у аппарата самый обычный: плоская передняя панель с каплевидным вырезом для "фронталки" (5 Мп), плоские рамки и задняя часть с блоком в духе Xiaomi 11 Lite, в котором разместились два датчика (8 и 2 Мп) и вспышка. Единственное, что выделяется – задник с текстурой "под кожу".

Пока что смартфон представлен для рынка Индии, но его релиз должен позже состояться и в других странах. Цены на новинку начинаются с 6499 рупий (≈2999 грн).

Ранее УНИАН уже сообщал, что Xiaomi выпустила улучшенную версия "100-долларового бюджетника" Redmi 10A. Даже в этой модификации смартфон получил приятный ценник по мерках всего рынка.

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