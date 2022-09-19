В список попали как новинки, так и выпущенные ранее устройства на Android, которые все еще актуальные для покупки в 2022.

Редакция портала Gizсhina, которая регулярно делится со своими читателями различными топами, составила топ из пяти лучших флагманских смартфонов на рынке стоимостью менее $500.

В список попали как новинки, так и представленные ранее устройства на Android'е, которые все еще актуальные для покупки в 2022.

Первое место получил флагманский смартфон бренда iQOO Neo 6 . У него 6.62-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, батарея на 4700 мАч с поддержкой 80-ваттной быстрой зарядки, а "внутри" стоит топовый процессор Snapdragon 8 Gen1.

. У него 6.62-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, батарея на 4700 мАч с поддержкой 80-ваттной быстрой зарядки, а "внутри" стоит топовый процессор Snapdragon 8 Gen1. На второе место определили геймерский смартфон POCO F4 GT . Из главных "фишек" – стереодинамики JBL с Dolby Atmos, 120-герцовый экран и быстрая зарядка мощностью 120 Вт. Также смартфон выделяется на фоне конкурентов наличием выдвижных кнопок, которые могут использоваться в играх.

. Из главных "фишек" – стереодинамики JBL с Dolby Atmos, 120-герцовый экран и быстрая зарядка мощностью 120 Вт. Также смартфон выделяется на фоне конкурентов наличием выдвижных кнопок, которые могут использоваться в играх. Тройку лидеров флагманов до $500 закрывает Moto Edge X30 , который может похвастаться селфи-камерой с рекордным разрешением 60 Мп. В оснащение, помимо 6.7 дюймовой OLED-матрицы и аккумулятора на 5000 мАч, вошли стереодинамики с Dolby Atmos, модуль NFC для бесконтактных платежей, скоростной адаптер Wi-Fi 6E и 5G-модем.

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На четвертом и пятом месте расположились Redmi Note 11T Pro, который в Украине известен под названием Poco X4 GT, и "народный" Samsung Galaxy S21 FE, созданный на основе отзывов фанатов.

Напомним, ранее обозреватели техпортала T3 отобрали ТОП-6 лучших бюджетных умных часов 2022 года, стоимость которых не превышает $200 или 7.5 тыс. грн. Вместе с тем редакция The Verge делились подборкой лучших игровых ноутбуков 2022 года. В список вошли модели Asus, MSI, Razer и Lenovo.

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