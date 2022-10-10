В списке чаще остальных встречаются смартфоны Xiaomi, Oppo и IQOO.

Вслед за обновленным рейтингом самых мощных Android-смартфонов в мире специалисты бенчмарка AnTuTu обновили и ежемесячный рейтинг лучших мобильных устройств с точки зрения "цена-качество".

Традиционно, рейтинг составлен в пяти ценовых категориях: $0-300 долларов, $300-450, $450-600, $600-750 и $750 и выше. В списке чаще остальных встречаются смартфоны Xiaomi, Oppo и IQOO.

Лучшие среди недорогих – Redmi Note 11T Pro и OnePlus Ace Racing Edition

В самой бюджетной категории лидером стала модель Redmi Note 11T Pro с 6.6-дюймовым экраном, чипсетом MediaTek Dimensity 8100 и батареей емкостью 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

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Второе и третье место разделили OnePlus Ace Racing Edition и OPPO K9 Pro, который несмотря на свой бюджетный ценник может похвастаться топовым процессором от MediaTek Dimensity 1200 с 5G-модемом.

В ценовой категории до $450 лидером стал Motorola Edge X30. Аппарат получил экран с частотой 144 Гц и селфи-камеру с рекордным разрешением 60 Мп.

Чуть ниже по списку расположились Lenovo Legion Y70 и Redmi K50 Gaming Edition, который по-прежнему не добрался до нашего рынка.

Лучшие "середнячки" – Lenovo Legion Y90 и OnePlus Ace Pro

Лучшей покупкой до $600 считается геймерский Lenovo Legion Y90 с двумя кулерами и SSD-накопителем. За производительность отвечает топовый процессор Snapdragon 8 Gen 1, а для игр сделали четыре ультразвуковые кнопки на торце.

Второе и третье место разделили OnePlus Ace Pro и Black Shark 5 Pro соответственно.

Телефоны, стоящие подороже, – от $600 до $750, – возглавил флагман iQOO 9 Pro, оснащенный Snapdragon 8 Gen 1, 6,78-дюймовым дисплеем 1440p с частотой до 120 Гц и 50-Мп основным сенсором с подвесной оптической стабилизацией.

Также в данном ценовом сегменте авторы советуют обратить внимание на линейку Xiaomi – 12S Pro и 12 Pro (Dimensity).

Лучший из лучших – Red Magic 7S

Если же бюджет не ограничен, то оптимальным выбором считается Nubia Red Magic 7S Pro, который получил самую топовую на сегодняшний день начинку.

Ступенью ниже разместился iQOO 10 Pro и OPPO Find X5 Pro

Напомним, ранее специалисты портала Gizсhina отобрали пятерку лучших бюджетных смартфонов предыдущих лет, которые сейчас продаются ниже $150. В таких устройствах пользователей больше всего интересует хорошая камера, большой запас оперативной и внутренней памяти, а также емкость батареи.

Если же вы в поисках смарт-часов, обозреватели техпортала T3 отобрали ТОП-6 лучших бюджетных умных часов 2022 года, стоимость которых не превышает $200 или 7.5 тыс. грн.

В то же время обозреватели The Verge выбрали 8 лучших игровых ноутбуков 2022 года. В список вошли модели Asus, MSI, Razer и Lenovo.

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