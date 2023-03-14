Журналисты пишут, что желтый iPhone 14 оказался хитом, по крайней мере в Китае.

В честь релиза желтых iPhone 14 и 14 Plus в Европе и Азии компания Apple выпустила новый рекламный ролик под названием Hello Yellow ("Привет, желтый").

На публикацию клипа обратил внимание портал MacRumors. Видео совмещает в себе анимационные врезки и лайв-экшн сцены, а в качество музыкального сопровождения используется песня "Le Banana Split" от бельгийской певицы Lio.

Apple представила новую цветовую схему iPhone 14 в середине цикла линейки с целью стимулирования продаж. За исключением изменения цвета, iPhone 14 и 14 Plus не отличаются от других моделей линейки, представленных осенью 2022 года. Цены те же – от 799 долларов за iPhone 14 и от 899 долларов за iPhone 14 Plus

Журналисты пишут, что желтый iPhone 14 Plus оказался хитом, по крайней мере в Китае. На одной из крупнейших торговых площадок JD.com все смартфоны раскупили еще на стадии предварительных заказов.

Стоит ли покупать iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus получил экран диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления изображения 60 Гц и процессор Apple A15. Основная камера у него осталась сдвоенной, с двумя 12-Мп датчиками изображения. Кроме того, он получил функции спутниковой связи и обнаружения автомобильных аварий.

По результатам тестов, "плюс" оказался одним из самых живучих смартфонов Apple – он спокойно проживет на одном заряде дня полтора, а может и все два. Для сравнения, Pro-модели 14 рассчитаны на 26 часов.

Однако в продажах модель провалилась. Спустя две недели после запуска Apple начала сворачивать производство из-за слабого спроса. Как оказалось, людям нужны только iPhone 14 Pro и 14 Pro Max – их продажи, наоборот, выросли.

Ожидается, что с выходом iPhone 15 в 2023 году базовые версии айфонов будут более сбалансированным, что позволит сократить пропасть между дешевыми и дорогими версиями, тем самым повысив продажи всей линейки.

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