Цены на iPhone 14 в желтом цвете те же, а продажи стартуют 14 марта.

Модели iPhone 14 и 14 Plus в новом ярко-желтом цвете появятся на прилавках магазинов уже 14 марта. Заранее в сети появилось несколько видеороликов с распаковкой новых моделей, предлагающих взглянуть на желтый айфон вживую.

По словам популярного техноблогера MKBHD, смартфон получился бледно-желтого оттенка. На видео он наглядно сравнил iPhone 14 Plus с желтым iPhone XR, с проездной картой метро Нью-Йорка и даже с бананом, который на фоне айфона выглядит более темным.

Единственная часть смартфона, которая выглядит темной, – это боковые грани, которые он описывает, как "чуть ближе к золотому цвету".

Во всем остальном iPhone 14 и 14 Plus в желтом цвете не отличаются от других моделей линейки, представленных осенью 2022 года. Apple привычно обновлять цветовую палитру айфонов весной следующего года, чтобы увеличить продажи в середине цикла устройства.

Между тем, японский блог Mac Otakara опубликовал видео распаковки iPhone 14, в котором хорошо видно, как новый желтый цвет выглядит на улице в солнечных условиях.

К слову, цены на айфоны в желтом цвете те же – от 799 долларов iPhone 14 и от 899 долларов iPhone 14 Plus.

Теперь на выбор покупателям iPhone 14 и 14 Plus доступны в шести цветах: Синий, Пурпурный, Полночь, Звездный свет, Product (красный) и Желтый. В желтом цвете уже продавались iPhone 11, iPhone XR и iPhone 5C.

Ранее УНИАН рассказывал о новинках, которые Apple выпустит этой весной. Помимо уже представленного желтого iPhone 14, компания готовит к анонсу еще минимум два продукта. Среди них – новенький 15-дюймовый MacBook Air на чипе М2 и обновленный Mac Pro тоже с чипом M2.

Вас также могут заинтересовать новости: