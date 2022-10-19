Отмечается, что приостановка выпуска случилась всего через две недели после выхода новинки на рынок.

Похоже, что iPhone 14 Plus, как и базовая модель, оказалась никому не нужна. Apple начала сворачивать производство этой модели всего через две недели после выхода новинки на рынок.

По данным издания The Information, купертиновцы потребовали немедленно остановить выпуск компонентов для iPhone 14 Plus, пока департамент по продажам "пересматривает спрос на продукт", а заводы, собирающие из этих деталей смартфоны, сократить объемы на 70-90%.

Покупатели предпочитают брать другие модели, поскольку iPhone 14 Plus стоит всего на 100 долларов меньше, чем куда более навороченный iPhone 14 Pro, и на те же $100 дороже почти точно такого же iPhone 14. По сути, это просто увеличенный в размерах 14-й со всеми вытекающими.

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С похожими проблемами Apple столкнулась и при продаже iPhone mini, которые не смогли завоевать популярность у потребителей. Смартфон выпускали в течение двух лет в iPhone 12 и iPhone 13, однако в 2022 году отказались от него в пользу Plus – модели с увеличенным дисплеем, но без функций Pro-версии.

Напомним, iPhone 14 Plus поступила в продажу только 7 октября. Другие смартфоны 14-й серии продаются с 16 сентября.

Почему обычные iPhone 14 никому не нужны

Причин, почему так получилось, можно назвать сразу несколько. Одна из них – отсутствие значимых отличий между iPhone 13 и 14. У "четырнадцатки" все та же "челка", дисплей с частотой 60 Гц и даже прошлогодний процессор A15 Bionic.

В то же время топовые iPhone 14 Pro предлагают куда больше: новый процессор A16 Bionic, Dynamic Island, частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц, а также режим Always On Display. Еще и "завезли" новую камеру на 48 мегапикселей и традиционные обещания невероятных результатов ее работы.

По данным инсайдеров, новый интерактивный вырез, появившийся в iPhone 14 Pro, будет использован во всех моделях iPhone 15. При этом базовые iPhone 15 скорее всего опять останутся с 60-герцовыми дисплеями.

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