Облачную медиатеку можно будет просматривать из "Фотографий" в Windows, а на Xbox доступно приложение Apple Music.

Софтверные гиганты Microsoft и Apple заключили соглашение, в рамках которого "яблочные" сервисы появятся в Windows 11 и Xbox.

Предварительные версии Apple TV и Apple Music уже можно скачать из магазина Microsoft Store, а их полноценный релиз состоится в 2023 год.

Кроме того, в приложение "Фотографии" интегрируется облачное хранилище iCloud – таким образом пользователи смогут получить прямой доступ к своим фотографиям и видео. Отметим, что ранее приходилось пользоваться приложением iCloud, которое интегрировалось в "Проводник".

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Microsoft провела большую презентацию: что показали

На этом же мероприятии корпорация Microsoft показала моноблок Surface Studio 2 Plus с RTX 3060, обновленный Surface Laptop, ноутбук Surface Pro 9 и Designer – приложение для графических дизайнеров с интеграцией нейросетей.

Параллельно в Microsoft работают над неанонсированной консолью для игры через интернет, которую компания разрабатывает под кодовым названием Keystone. Согласно утечкам, цена устройства должна составить 99 долларов. Когда ее планируют представить, неясно.

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