Софтверные гиганты Microsoft и Apple заключили соглашение, в рамках которого "яблочные" сервисы появятся в Windows 11 и Xbox.
Предварительные версии Apple TV и Apple Music уже можно скачать из магазина Microsoft Store, а их полноценный релиз состоится в 2023 год.
Кроме того, в приложение "Фотографии" интегрируется облачное хранилище iCloud – таким образом пользователи смогут получить прямой доступ к своим фотографиям и видео. Отметим, что ранее приходилось пользоваться приложением iCloud, которое интегрировалось в "Проводник".
Microsoft провела большую презентацию: что показали
На этом же мероприятии корпорация Microsoft показала моноблок Surface Studio 2 Plus с RTX 3060, обновленный Surface Laptop, ноутбук Surface Pro 9 и Designer – приложение для графических дизайнеров с интеграцией нейросетей.
Параллельно в Microsoft работают над неанонсированной консолью для игры через интернет, которую компания разрабатывает под кодовым названием Keystone. Согласно утечкам, цена устройства должна составить 99 долларов. Когда ее планируют представить, неясно.