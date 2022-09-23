По слухам, данный айфон может дебютировать на рынке в 2025 году.

Один из последних патентов компании Apple был опубликован в Интернете. В нем упоминается некое "электронное устройство с гибким покрытием дисплея".

На необычную новинку обратил внимание портал Phone Arena.

Согласно патенту, будущий iPhone получит сгибающийся экран с дисплеем наружу. При этом сам экран будет выполнен из специального "самовосстанавливающегося" материала, который сможет "заращивать" царапины и вмятины. Чтобы достичь такого эффекта, материал будет скорее пластичным и мягким, нежели твердым, как современное стекло.

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В качестве примера того, как экран будет "лечить" сам себя, в патенте был упомянут эффект памяти в некоторых матрасах и подушках. Как отмечают журналисты, таким образом купертиновцы планируют решить одну из самых больших проблем складных моделей, а именно их низкую долговечность.

По словам аналитика Росса Янга, который очень редко ошибается в том, что касается еще не вышедших устройств Apple, гибкий айфон дебютирует на рынке не раньше 2025 года.

Изначально компания планировала выпустить его в 2023 году, но на одном из этапов переключилась на разработку 20-дюймового MacBook с гибким дисплеем и без привычной клавиатуры. Ожидается, что такой макбук заложит основу новой категории устройств Apple. В сложенном виде – обычный лэптоп, а в разложенном и с подключенными аксессуарами – моноблок.

А меж тем Apple готовится к своей второй осенней презентации, которая пройдет в конце октября. На ней покажут новые айпады, "маки" и макбуки.

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