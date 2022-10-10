Однако ради этого придется пожертвовать безопасностью системы.

Софтверный гигант Microsoft рассказал, что отключение некоторых функций в Windows 11 поможет повысить производительность в играх. Однако ради этого придется пожертвовать безопасностью системы.

Об этом говорится в заметке в блоге компании.

Так, согласно тестам разработчиков, отключение функций "Целостность памяти" (Memory Integrity) и "Платформа виртуальной машины" (Virtual Machine Platform, VMP) положительно сказывается на производительности в играх.

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Первая функция отвечает за контроль установки драйверов. Она помогает предотвратить внедрение хакерами собственного вредоносного кода. Чтобы ее отключить, нужно зайти "Пуск", ввести название функции и в открывшемся окне найти ее и выключить.

Вторая же функция необходима для работы виртуальных машин. Обе они по умолчанию включены на всех новых устройствах с Windows 11.

Геймеры, отдающие предпочтение производительности, могут попробовать эти изменения, но в компании предупреждают, что после их отключения система может быть уязвима для угроз. Поэтому наиболее оптимальный вариант – выключать данные функции во время игры, а затем включить их обратно.

Microsoft крупно обновила Windows 11: что нового

20 сентября вышло большое обновление Windows 11 2022 Update (22H2). В нем наконец добавили вкладки в "Проводнике", модернизировали макеты многозадачности, а также обновили "Диспетчер задач", который теперь может работать в темной теме.

А еще, спустя долгое время, Microsoft таки вернула возможность перетаскивать иконки на панель задач и в приложения через панель задач. Эта "фишка" была одной из самых часто запрашиваемых у пользователей – она была в предыдущих версиях "винды", но до Windows 11 добралась лишь спустя год после релиза.

Отметим, что согласно свежей статистике платформы Steam "одинадцатка" установлена на почти 25% игровых компьютерах – и эта цифра растет с каждым месяцем.

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