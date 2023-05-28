27-дюймовая панель выдает разрешение FullHD, до 250 нит яркости и 99%-е покрытие палитры sRGB.

Компания Xiaomi вывела на рынок под брендом Redmi один из самых доступных мониторов "за свои деньги". Он в первую очередь предназначен для офисных задач и оснащен панелью с частотой обновления экрана чуть выше стандартной – 100 Гц.

Полное название модели – Redmi Display A27 IPS. За новинку просят 599 юаней (около 3000 грн), и если судить по техническим характеристикам, она ни в чем не уступает куда более дорогим моделям.

В новинке установлена IPS-панель с диагональю 27 дюймов и Full HD разрешением (1920×1080). В характеристиках монитора указано, что 8-битная матрица охватывает 99% цветовой палитры sRGB, имеет максимальную яркость 250 нит и углы обзора 178 градусов. Есть сертификация TÜV Rheinland о пониженном синем излучении.

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Для подключения к ПК предусмотрены порты HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Также есть крепление VESA для размещения на стене или кронштейне.

Модель Redmi Display A27 пока доступна для покупки только на китайском рынке, но вскоре ее наверняка можно будет найти и на торговых площадках по типу AliExpress.

Если вы в поисках недорогого игрового монитора, ранее Xiaomi выпустила один из лучших игровых мониторов по соотношению "цена-качество". Это 27-дюймовое решение с экраном 2K и скоростью отклика 1 мс, а стоит дешевле 200 долларов.

Также Хiaomi недавно вывела на рынок новый доступный ноутбук от Redmi – Book 14 2023. У него алюминиевый корпус, продвинутая акустика и отличные конфигурации с процессорами Intel.

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