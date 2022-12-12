Обе новинки получили матрицу IPS, а игровая модель очень сильно напоминает мониторы Dell.

Производитель смартфонов OnePlus вышел на рынок мониторов сразу с двумя моделями – Monitor X 27 для геймеров или кодеров и Monitor E 24 для офиса и дома. Новинки имеют диагональ 27 и 24 дюйма соответственно.

Monitor X можно использовать как горизонтально, так и вертикально, а также подключать сразу два девайса: картинка со второго выводится в небольшом окошке или в режиме разделения экрана. В плане дизайна игровая модель очень сильно напоминает мониторы Dell.

У новинки 27-дюймовая IPS-матрица с разрешением 2560х1440 точек, временем отклика 1 мс и частотой обновления экрана 165 Гц. Цветовой охват DCI-P3 заявлен на уровне 95%, а углы обзора составляют 178 градусов. В наличии и поддержка AMD Freesync Premium.

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Цена – $340 (~12 500 грн). В продаже с 15 декабря.

Monitor E гораздо проще – тоже IPS, но без поворота и с разрешением 1920×1080 пикселей, частотой 75 Гц и откликом 5 мс. Стоимость объявят позже.

Какой монитор купить в 2022

В сентябре вышел бюджетный монитор для геймеров Redmi G24. Это 23,8-дюймовое решение с экраном 1080p и частотой обновления 165 Гц, а стоит всего 85 долларов.

ASUS же пополнила линейку своих игровых мониторов в рамках бренда TUF Gaming 34-дюймовой моделью VG34VQEL1A. Она обновляется с частотой 100 Гц и поддерживает технологии Nvidia Adaptive-Sync и AMD FreeSync Premium.

Также мы рассказывали о необычном мониторе Philips со вторым дисплеем на электронных чернилах. Экраны установлены бок о бок, а угол поворота E-Ink панели можно регулировать.

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