Экс-гимнастке Нине Бочаровой было 95 лет.

На 96-м году жизни перестало биться сердце олимпийской чемпионки, украинской экс-гимнастки Нины Бочаровой.

Об этом сообщил официальный сайт НОК Украины.

"Трудно переоценить вклад Нины Антоновны в развитие гимнастики и всего олимпийского движения. В историю мирового олимпизма имя этой хрупкой, но вместе с этим непревзойденной спортсменки навсегда вписано золотыми буквами", - отметили в НОК.

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Бочарова стала первой украинкой, которая завоевала золото на Олимпийских играх. Ей удалось выиграть сразу две золотые медали, а также два серебра на летней Олимпиаде-1952.

Бочарова также становилась чемпионкой мира (в 1954 году) и абсолютной чемпионкой СССР (в 1949-м).

Он также известна тем, что придумала упражнение, которое не выполнял никто в мире - поперечный шпагат на брусьях.

Ранее также сообщалось о том, что известный украинский баскетболист умер в 26 лет.

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Автор: Антон Дударь