Известный украинский баскетболист умер в 26 лет

Сергей Мясоедов почти три месяца боролся за жизнь в больнице.

Украинский баскетболист и данкер Сергей Мясоедов скончался в возрасте 26 лет.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

16 мая Мясоедов упал с велосипеда и получил ряд серьезных травм. Он обратился в больницу с жалобой на боль в ключице, но в медучреждении потерял сознание и впал в кому. Врачи диагностировали у баскетболиста внутричерепную гематому головы и провели операцию.

Читайте также"Ситуация очень тяжелая": украинский баскетболист впал в кому из-за травмы головы

На протяжении почти трех месяцев медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь Мясоедова, однако организм не выдержал.

Мясоедов наиболее известен как участник слэм-данк конкурсов высокого уровня - он принимал участие в Матче всех звезд Суперлиги и других крупных соревнованиях. В Высшей баскетбольной лиге Украины Мясоедов выступал за "Запорожье-2", "Инваспорт" из Днепра и запорожский "Металлург".

9 августа во время тура Суперлиги 3Х3 на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет данк-контест в память о Мясоедове.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что четырехкратный чемпион Украины по баскетболу умер в возрасте 45 лет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram