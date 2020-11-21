Николай Багач был сыном бронзового призера Олимпиады-1996.

Украинский легкоатлет Николай Багач ушел из жизни в ночь с 19 на 20 ноября. Спортсмену было 27 лет.

Об этом сообщает официальный сайт ФЛАУ.

По информации сайта "Трибуна Бровары", Багачу стало плохо, когда он находился за рулем. Очевидцы вызвали скорую помощь, которая приехала только через полчаса. Все это время первую медицинскую помощь парню пытались оказать прохожие. К сожалению, спасти Багача не удалось.

Багач - толкатель ядра, мастер спорта Украины. Он представлял страну на юниорских чемпионатах Европы и мира.

Николай был сыном бронзового призера Олимпийских игр-1996 в толкании ядра Александра Багача.

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Автор: Антон Дударь