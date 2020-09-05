Спортсмену Павлу Свешникову было 22 года.

Российский велогонщик Павел Свешников скончался после того, как потерял сознание во время Гран-при Москвы по велотреку. Ему было 22 года.

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Об этом сообщает ТАСС.

"Он был на вираже, там и упал. Его отнесли на носилках. Подъехала машина реанимации, но его не спасли", - рассказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

"Ему стало плохо, и он потерял сознание на велосипеде, почему он и упал. Его на носилках вынесли на парковку. Реанимация приехала через минут 10-15. Все действия проводили уже там, но в итоге ничего не помогло", - добавил он.

На чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года Свешников занял второе место в мэдисоне, а на Кубке России-2019 стал победителем в гонке по очкам.

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Автор: Антон Дударь