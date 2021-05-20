Конец поединка оказался драматичным.

Легенда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вновь показал феноменальную игру. 36-летний нападающий спас свою команду в самом важном матче, где решалась судьба попадания в плейоф НБА с "Голден Стэйт Уорриорз".

На последней минуте заключительного периода Леброн попал трехочковым с сопротивлением от лидера оппонентов Стефена Карри, когда время на владение мячом уже кончалось.

Это позволило "Лейкерс" выиграть со счетом 103:100.

Заметим, что в этом противостоянии Леброн оформил трипл-дабл из 22 очков, 11 подборов и 10 передач.

Примечательно, что перед решающим броском Джеймс получил повреждение, но показал волевой характер и продолжил встречу.

Усилиями Леброна его команда с седьмого посева квалифицировалась в плей-офф, где сыграет против "Финикса".

LEBRON FROM WAY DOWNTOWN TO PUT THE @LAKERS AHEAD FOR GOOD! pic.twitter.com/DbMStzlAVg — NBA (@NBA) May 20, 2021

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Автор: Артем Будрин