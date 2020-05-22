Умер выдающийся австралийский теннисист

Эшли Купер в последние годы тяжело болел.

На 84-м году жизни скончался знаменитый австралийский теннисист Эшли Купер.

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Об этом сообщает Reuters.

Причины смерти не уточняются. Известно, что в последние годы бывший спортсмен испытывал серьезные проблемы со здоровьем.

Купер был первой ракеткой мира в 1957 и 1958 годах. Он является восьмикратным победителем турниров серии "Большого шлема" - по четыре титула ему удалось завоевать в одиночном и парном разрядах.

В 1958-м году австралиец отметился особенным достижением, когда за один сезон сумел выиграть Australian Open, US Open и Уимблдон. Также он дважды становился победителем Кубка Дэвиса в составе национальной сборной.

В 1987-м году Эшли Купер был включен в Зал спортивной славы Австралии, а в 1991-м - в Международный зал теннисной славы.

УНИАН ранее сообщал о том, что лучший теннисист мира выступил против обязательной вакцинации от коронавируса.