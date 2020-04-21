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Лучший теннисист мира выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

10:07, 21 апреля 2020
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Новак Джокович / REUTERS

Об этом Джокович сказал во время прямого эфира с другими спортсменами в Facebook, передает Reuters.

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"Лично я против вакцинации. И я бы не хотел, чтобы кто-то заставлял меня делать прививку ради возможности путешествовать", - сказал Джокович.

"Что будет, если вакцинацию сделают обязательной? Мне придется принимать решение. У меня свои взгляды на этот вопрос, и я не знаю, изменятся ли они со временем".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский теннисист Сергей Стаховский попросил Илона Маска помочь Украине победить коронавирус.

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