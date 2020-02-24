В Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с легендарным баскетболистом Брайантом (фото, видео)

Поминальное собрание близких и поклонников баскетболиста прошло на домашней арене "Лейкерс".

В Лос-Анджелесе на арене "Стэйплс-центр" состоялась церемония прощания с легендарным баскетболистом НБА Коби Брайантом и его дочерью Джанной, которые погибли в авиакатастрофе.

Заявки на посещение данного события подали более 80 тысяч человек, но попасть внутри смогла только четверть из их числа. Остальные фанаты разместились возле стадиона и смотрели церемонию на большом экране.

Поминальный вечер посетили многие бывшие и нынешние звезды НБА - Майкл Джордан, Шакил О'Нил, Стеф Карри и многие другие представители баскетбола и шоу-бизнеса. С речью выступил даже ведущий популярного ночного ток-шоу Джимми Киммел, который не смог сдержать слезы.

Главным моментом стал выход к микрофону вдовы Брайанта Ванессы. Она рассказала, насколько хорошим отцом и великим спортсменом был ее муж, а также какое будущее в спорте могло ждать Джанну. Вдова также не смогла сдержать эмоции.

Песни в память о Брайанте исполнили Бейонсе и Кристина Агилера.

Брайант, его дочь и еще семь человек погибли 26 января. Эксперты уже опубликовали первый отчет по авиакатастрофе.

Частная похоронная служба спортсмена и его дочери прошла 7 февраля в Мемориальном парке Pacific View, который расположен в калифорнийском Корона-дель-мар, недалеко от дома семьи Брайанта.

УНИАН ранее сообщал о том, что лидер "Шахтера" почтил память легенды НБА Брайанта на матче с "Бенфикой".