Лидер Шахтера почтил память легенды НБА Брайанта на матче с Бенфикой (фото)
10:59, 21 февраля 2020Футбол
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Тайсон вышел на разминку в футболке с именем знаменитого баскетболиста.
Тайсон разминался в футболке Шахтера с именем Брайанта / фото: ФК Шахтер
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон почтил память легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта, который погиб в авиакатастрофе.
Перед первым поединком 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой" в Харькове бразилец вышел на разминку в футболке с 24-м номером, под которым выступал Брайант, а также с его фамилией на спине.
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"Шахтер" обыграл португальцев со счетом 2:1. Ответная игра пройдет в Лиссабоне 27 февраля.
Брайант, его дочь и еще семь человек погибли 26 января. Эксперты уже опубликовали первый отчет по авиакатастрофе.
УНИАН ранее сообщал о том, что болельщики "Бенфики" подверглись нападению в Харькове.
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