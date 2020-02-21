Лидер Шахтера почтил память легенды НБА Брайанта на матче с Бенфикой (фото)

Тайсон вышел на разминку в футболке с именем знаменитого баскетболиста.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон почтил память легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта, который погиб в авиакатастрофе.

Перед первым поединком 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой" в Харькове бразилец вышел на разминку в футболке с 24-м номером, под которым выступал Брайант, а также с его фамилией на спине.

"Шахтер" обыграл португальцев со счетом 2:1. Ответная игра пройдет в Лиссабоне 27 февраля.

Брайант, его дочь и еще семь человек погибли 26 января. Эксперты уже опубликовали первый отчет по авиакатастрофе.

УНИАН ранее сообщал о том, что болельщики "Бенфики" подверглись нападению в Харькове.