Гибель Коби Брайанта: эксперты опубликовали первый отчет по авиакатастрофе

Судно пострадало от огня, который возник уже после падения.

Национальный совет по безопасности на транспорте США представил отчет по авиакатастрофе, в которой погиб легендарный баскетболист НБА Коби Брайант.

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Данные опубликовал официальный сайт организации.

Согласно информации в документах, лопасти и двигатель вертолета перед крушением работали в штатном режиме. Никаких признаков отказа систем после исследования обломков обнаружено не было.

Эксперты отметили, что вертолет загорелся уже после падения из-за большого объема топлива. Причиной аварии стал густой туман.

Ранее сообщалось, что судно летело на высокой скорости и пыталось преодолеть низкую облачность, но пилот потерял ориентацию - началось падение, после чего вертолет ударился о склон холма.

Напомним, Брайант разбился в авиакатастрофе 26 января. Вместе с ним погибла его дочь - 13-летняя Джанна, а также еще семь человек, которые находились на борту вертолета.

УНИАН ранее сообщал о том, что звездный баскетболист НБА повторил знаменитый бросок Брайанта.