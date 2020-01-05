Украинская теннисистка с победы стартовала на турнире в Китае

Катерина Бондаренко успешно преодолела стартовый раунд.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко успешно стартовала на турнире в китайском Шэньчжене с призовым фондом 775 тысяч долларов.

В матче первого круга Бондаренко обыграла 82-ю ракетку мира Мисаки Дои из Японии.

Матч продлился 1 час 22 минуты и завершился победой Бондаренко в двух сетах - 6:4, 6:1.

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Для 33-летней украинки эта победа стала первой в основной сетке WTA за два года. Весной Бондаренко во второй раз стала мамой и только осенью прошлого года вернулась на корт после декретного отпуска.

Еще одна украинка Леся Цуренко преодолеть первый круг в Шэньчжене не смогла. Она уступила 17-й ракетке мира, бельгийке Элизе Мертенс - 3:6, 3:6.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Элина Свитолина вошла в топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия.