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Украинская теннисистка с победы стартовала на турнире в Китае

13:04, 05 января 2020
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Катерина Бондаренко одержала первую победу на турнирах WTA после возвращения / фото: Al Habtoor Tennis Challenge.

В матче первого круга Бондаренко обыграла 82-ю ракетку мира Мисаки Дои из Японии.

Матч продлился 1 час 22 минуты и завершился победой Бондаренко в двух сетах - 6:4, 6:1.

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Для 33-летней украинки эта победа стала первой в основной сетке WTA за два года. Весной Бондаренко во второй раз стала мамой и только осенью прошлого года вернулась на корт после декретного отпуска.

Еще одна украинка Леся Цуренко преодолеть первый круг в Шэньчжене не смогла. Она уступила 17-й ракетке мира, бельгийке Элизе Мертенс - 3:6, 3:6.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Элина Свитолина вошла в топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия.

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Теги: #теннис#Катерина Бондаренко