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Свитолина вошла в топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия

16:20, 31 декабря 2019
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Элина Свитолина / REUTERS

Об этом сообщает TenisGang в Twitter.

На счету украинской теннисистки - 13 трофеев WTA, что позволило ей расположиться в рейтинге на девятом месте. 

Возглавила рейтинг американка Серена Уильямс, которая за десять лет завоевала 36 титулов. На втором месте - чешка Петра Квитова (26), а на третьей позиции - датчанка Каролин Возняцки (24).

Как сообщал УНИАН, удары двух теннисисток вошли в подборку лучших по итогам 2019 года.

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Теги: #теннис#Элина Свитолина#Серена Уильямс