Свитолина вошла в топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия
16:20, 31 декабря 2019Другое
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Первая ракетка Украины за этот период завоевала тринадцать трофеев.
Элина Свитолина / REUTERS
Украинская теннисистка Элина Свитолина вошла десятку самых титулованных теннисисток мира в период с начала 2010-го по конец 2019 года.
Об этом сообщает TenisGang в Twitter.
На счету украинской теннисистки - 13 трофеев WTA, что позволило ей расположиться в рейтинге на девятом месте.
Возглавила рейтинг американка Серена Уильямс, которая за десять лет завоевала 36 титулов. На втором месте - чешка Петра Квитова (26), а на третьей позиции - датчанка Каролин Возняцки (24).
Las 🔟 máximas ganadoras de 🏆 WTA de la década 2010-19— TenisGang (@GangTenis) 26 декабря 2019 г.
1⃣🇺🇲S. Williams 36🏆
2️⃣🇨🇿P. Kvitova 26🏆
3️⃣🇩🇰C. Wozniacki 24🏆
4⃣🇵🇱A. Radwanska 19🏆
5⃣🇷🇴S. Halep 19🏆
6⃣🇧🇾V. Azarenka 17🏆
7⃣🇷🇺M. Sharapova 16🏆
8⃣🇨🇿K. Pliskova 15 🏆
9⃣🇺🇦E. Svitolina 13 🏆
🔟🇩🇪A. Kerber 12 🏆 pic.twitter.com/lxoxYxJItV
Как сообщал УНИАН, удары двух теннисисток вошли в подборку лучших по итогам 2019 года.
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