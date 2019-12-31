Свитолина вошла в топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия

Первая ракетка Украины за этот период завоевала тринадцать трофеев.

Украинская теннисистка Элина Свитолина вошла десятку самых титулованных теннисисток мира в период с начала 2010-го по конец 2019 года.

Об этом сообщает TenisGang в Twitter.

На счету украинской теннисистки - 13 трофеев WTA, что позволило ей расположиться в рейтинге на девятом месте.

Возглавила рейтинг американка Серена Уильямс, которая за десять лет завоевала 36 титулов. На втором месте - чешка Петра Квитова (26), а на третьей позиции - датчанка Каролин Возняцки (24).

Las 🔟 máximas ganadoras de 🏆 WTA de la década 2010-19



1⃣🇺🇲S. Williams 36🏆

2️⃣🇨🇿P. Kvitova 26🏆

3️⃣🇩🇰C. Wozniacki 24🏆

4⃣🇵🇱A. Radwanska 19🏆

5⃣🇷🇴S. Halep 19🏆

6⃣🇧🇾V. Azarenka 17🏆

7⃣🇷🇺M. Sharapova 16🏆

8⃣🇨🇿K. Pliskova 15 🏆

9⃣🇺🇦E. Svitolina 13 🏆

🔟🇩🇪A. Kerber 12 🏆 pic.twitter.com/lxoxYxJItV — TenisGang (@GangTenis) 26 декабря 2019 г.

Как сообщал УНИАН, удары двух теннисисток вошли в подборку лучших по итогам 2019 года.