Сборная Украины не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы по волейболу

Украинцы были близки к тому, чтобы сотворить еще одну сенсацию, но все же уступили Сербии.

Мужская сборная Украины не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы по волейболу-2019, который проходит в четырех странах. В матче 1/4 финала подопечные Угиса Крастиньша проиграли одному из лидеров мирового волейбола сборной Сербии. Судьба встречи решилась на тайбрэйке. Украина - Сербия - 2:3 (25:21, 23:25, 22:25, 25:19, 9:15) Самым результативным в составе украинской сборной стал Дмитрий Виецкий, который набрал 17 очков. Напомним, мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы. В полуфиналах ЧЕ Сербия сыграет с Францией, а Польша встретится со Словенией. Как сообщал УНИАН, ранее в 1/8 финала украинцы обыграли сборную Бельгии.

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