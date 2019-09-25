Сборная Украины не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы по волейболу
00:07, 25 сентября 2019Другое
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Украинцы были близки к тому, чтобы сотворить еще одну сенсацию, но все же уступили Сербии.
Сборная Украины впервые играла в плей-офф ЧЕ / фото: cev.eu
Мужская сборная Украины не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы по волейболу-2019, который проходит в четырех странах.
В матче 1/4 финала подопечные Угиса Крастиньша проиграли одному из лидеров мирового волейбола сборной Сербии. Судьба встречи решилась на тайбрэйке.
Украина - Сербия - 2:3 (25:21, 23:25, 22:25, 25:19, 9:15)
Самым результативным в составе украинской сборной стал Дмитрий Виецкий, который набрал 17 очков.
Напомним, мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы.
В полуфиналах ЧЕ Сербия сыграет с Францией, а Польша встретится со Словенией.
Как сообщал УНИАН, ранее в 1/8 финала украинцы обыграли сборную Бельгии.
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