Шашист Аникеев выиграл этап Кубка мира в Анталии

Украинец набрал 7 очков из 8 возможных - 3 победы при 1-й ничьей.

Блестящей победой капитана сборной команды Украины по шашкам ЗМСУ Юрия Аникеева (Харьков) завершился этап Кубка мира по международным шашкам

Соревнования состоялись 7-14 марта 2019 года в Анталии (Турция), сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации шахмат Украины.

В соревнованиях, которые проходили по швейцарской системе в 9 туров, приняли участие 36 ведущих шашистов из 11 стран мира, в том числе 20 мужчин и 14 женщин.

Мужской турнир собрал действительно звездный состав: Юрию противостояли многократные чемпионы мира в личном и командном зачете Алексей Чижов, Александр Георгиев и Александр Гетманский (все - Россия); экс-чемпион мира Гунтис Валнерис (Латвия), призер последнего чемпионата Европы Мартин ван Айзердон (Нидерланды) и многократный чемпион Африки и призер чемпионатов мира Жан Марк Ндйофанг (Камерун).

Для Аникеева турнир имел особое значение: получение 1 места гарантировало включение в состав участников исторического И чемпионата мировых мастеров Международной ассоциации интеллектуальных видов спорта, ИМСА (The 1st IMSA World Masters Championship), который пройдет 12-19 мая 2019 в КНР. Задача Юрия осложнялось длительным перерывом в соревнованиях, потому что он, вместе с чемпионом Европы по молниеносной игре Артемом Ивановым (Днепр), в отличие от конкурентов, бойкотировали чемпионат Европы в Москве, как организованный в стране-агрессоре.

Однако уже с первых туров Юрий продемонстрировал впечатляющую нацеленность на 1 место: набрав 7 очков из 8 возможных (3 победы при 1-й ничьей) он уверенно возглавил турнирную таблицу и довел турнир до заслуженной победы. Серебро завоевал Александр Георгиев, бронзу - Гунтис Валнерис.