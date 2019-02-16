В Матче восходящих звезд НБА сборная США обыграла сборную мира

Игра завершилась со счетом 161:144.

В ночь на субботу в рамках Уик-энда всех звезд НБА-2019 в Шарлотт, штат Северная Каролина прошел Матч восходящих звезд.

В этом матче сборная мира потерпела поражения от сборной США со счетом 161:144, сообщает официальный сайт лиги.

Больше всего очков заработал форвард победившей команды Кайл Кузьма, набравший 35 очков. Трэй Янг совершил дабл-дабл из 25 баллов и 10 ассистов. Не хватило немного до оформления дабл-дабла Джейсону Тэйтуму, у него 30 очков и 9 подборов. 20 баллов на счету Донована Митчелла, 14 – у Марвина Бэгли III. В активе Де’Аарона Фокса 16 передач.

За сборную мира больше всего очков заработал Бен Симмонс - 28. На втором месте, с 21 баллом в активе, расположился Лаури Маркканен. Лука Дончич остановился в шаге от дабл-дабла – 13 баллов и 9 передач. Только Джеди Осман не смог набрать 10 очков или больше, у него 2 балла.

Сборная США - Сборная мира 161:144 (40:30, 43:41, 40:46, 38:27)

Сборная США: Кузма (35 + 6 подборов + 2 передачи + 1 блок), Тейтум (30 + 9 подборов + 3 передачи + 2 стила), Митчелл (20 + 7 подборов + 9 передач + 5 стила + 1 блок), Коллинз (12 + 2 подбора), Фокс (2 + 2 подбора + 15 передач + 5 стила)- старт; Янг (25 + 7 подборов + 10 передач + 1 блок), Бэгли (14 + 5 подбора + 3 передачи + 3 стила), Нокс (11 + 2 подбора + 1 передача), Джексон-младший (10 + 6 подборов + 1 стил), Аллен (2 + 5 подбора + 1 передача + 2 блока).

Сборная мира: Симмонс (28 + 5 подбора + 6 передач + 3 стила), Маркканен (21 + 6 подборов + 2 передачи), Эйтон (15 + 8 подборов + 5 передачи), Богданович (15 + 5 подбора + 6 передач + 1 стил), Дончич (13 + 5 подбора + 9 передач + 2 стила)- старт; Гилджес-Александер (15 + 5 подбора + 6 передач + 3 стила), Окоги (13 + 4 подбора + 4 передачи), Ануноби (12 + 2 подбора + 1 передача), Куруц (10 + 4 подбора + 5 передачи), Осман (2 + 3 подбора + 4 передачи + 2 стила).